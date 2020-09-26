СБУ сообщила детали об обстоятельствах крушения Ан-26 под Чугуевом

По данным Службы безопасности Украины, командир Ан-26 Воздушных сил ВСУ сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку. Через семь минут самолет упал недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Командир самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который накануне разбился под Чугуевом (Харьковская область), незадолго до крушения уведомил диспетчера об отказе левого двигателя. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины в Facebook.

"После выполнения части маршрута в 20.38 [командир] доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 объявил о заходе на посадку, в 20.43 прошел дальний привод, в 20.45 произошла авиакатастрофа", – приводит хронологию событий СБУ.

По данным спецслужбы, курсанты в управлении воздушным судном участия не принимали: "Учебным планом была предусмотрена подготовка курсантов как летной, так и штурманской специальностей в соответствии с курсом боевой подготовки. По предварительной информации, непосредственного управления самолетом курсанты не осуществляли – все полеты выполнял командир экипажа".

В сообщении отмечается, что бортовой самописец разбившегося самолета пока не найден.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что на борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины уточнили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек – одного из курсантов не допустили к полету.

Вечером 22 сентября сообщалось о 22 погибших и двух травмированных. Утром 26 сентября на месте крушения нашли тело еще одного погибшего, поиски еще двух человек продолжаются.

По данным Кучера, перед катастрофой пилот сообщал, что отказал левый мотор, однако стало ли это причиной крушения, на данный момент неизвестно.

Правительство создало государственную комиссию для расследования обстоятельств крушения.