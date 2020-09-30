Глава правительственной комиссии о крушении Ан-26: На технические неисправности наложился человеческий фактор

Следствие рассматривает несколько версий крушения Ан-26 под Чугуевом, однако первые выводы уже сделаны, сообщил вице-премьер Олег Уруский, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы.

Причиной крушения учебного самолета Ан-26Ш под Чугуевом Харьковской области могло стать сочетание человеческого фактора и технических проблем. Об этом 30 сентября написал в Facebook вице-премьер-министр Украины, глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский.

"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", – заявил Уруский.

Работа над расшифровкой бортовых самописцев, начатая 28 сентября, продолжается.

"Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе", – сообщил вице-премьер.

Он добавил, что на территории воинской части А4104 в Чугуеве происходит сбор фюзеляжа самолета, обломки которого были перевезены туда с места катастрофы.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.