Геращенко предложил обнародовать разговоры пилотов Ан-26, чтобы избежать инсинуаций

Специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев разбившегося 25 сентября в Харьковской области учебного самолета Ан-26. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Геращенко: Я считаю необходимым опубликовать разговоры в кабине пилотов, разговоры между диспетчером и пилотом Фото: Антон Геращенко / Facebook

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 28 сентября в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил, что после крушения самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области распространяется информация о том, что "все равно признают виновными пилотов".

"Я считаю необходимым опубликовать разговоры в кабине пилотов, разговоры между диспетчером и пилотом. Эти разговоры и так уже есть. Чтобы и родственники погибших, и общество знали, чтобы не было разного рода инсинуаций и провокаций", – сказал Геращенко.

Он отметил, что ходят слухи о том, что самолет плохо обслуживался, а это пытаются скрыть.

"Если разговоры в кабине пилотов сохранились на черном ящике, а они должны быть по регламенту, если эта часть черных ящиков цела, то мы должны услышать то, что там было. Таким образом будет сведена к минимуму возможность спекуляции на этой теме", – считает заместитель министра.

По его информации, специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.