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Родственникам погибших в катастрофе Ан-26 выплатят помощь в ближайшие три недели – Шмыгаль

Семьи родственников жертв катастрофы Ан-26 в Харьковской области получат по 1,5 млн грн помощи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Авиакатастрофа произошла 25 сентября
Авиакатастрофа произошла 25 сентября
Фото: EPA

Помощь родственникам жертв катастрофы Ан-26 в Харьковской области выплатят в течение ближайших трех недель. Об этом во время селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба президента.

Шмыгаль напомнил, что каждая семья получит по 1,5 млн грн.

"Выплаты должны состояться в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших", – говорится в сообщении.

Зеленский призвал упростить бюрократические процедуры для получения родственниками этих выплат.

"Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат", – заявил глава государства.

В то же время министр обороны Андрей Таран заявил, что полеты Ан-26 прекращены до завершения расследования катастрофы. Он отметил, что продолжается расшифровка черных ящиков самолета, а в Госбюро расследований направили пленки с записями голосов экипажа.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Теги: Харьковская область, Владимир Зеленский, Андрей Таран, Денис Шмыгаль, крушение Ан-26 в Чугуеве
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