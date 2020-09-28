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Крушение Ан-26 в Чугуеве. Черные ящики нашли и отправили на расшифровку

Расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение самолета Ан-26 продлится три – пять дней, сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский.

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Авиакатастрофа произошла 25 сентября
Авиакатастрофа произошла 25 сентября
Фото: EPA

27 сентября эксперты начали расшифровку черных ящиков самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области 25 сентября. Об этом в Facebook 28 сентября сообщил вице-премьер-министр, глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Олег Уруский.

"Бортовые самописцы (черные ящики) найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября авиационные эксперты под контролем Госбюро расследований начали процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно три – пять дней", – сообщил он.

Уруский отметил, что установлен контакт с 20 семьями погибших курсантов, 17 из них уже прибыли в Харьков. Сегодня у них возьмут образцы ДНК для идентификации тел.

"Обломки самолета Ан-26Ш собраны и перевезены на территорию воинской части А4104 в Чугуеве Харьковской области, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований. В дальнейшем специалисты проведут максимальную сборку самолета в исходное состояние", – добавил вице-премьер.

https://www.facebook.com/oleguruskyi/posts/129487898876688

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Теги: авиакатастрофа, Харьковская область, Ан-26, Олег Уруский, черный ящик, Кабмин, крушение Ан-26 в Чугуеве
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