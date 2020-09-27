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С понедельника родственники погибших во время крушения Ан-26 начнут сдавать образцы ДНК

В Харьковской области определены лица, ДНК которых будет использовано для экспертизы по установлению лиц, погибших во время авиакатастрофы учебного самолета АН-26 под Чугуевом. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

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Кучер (слева): Экспертиза по всем погибшим будет проводиться в Харькове
Кучер (слева): Экспертиза по всем погибшим будет проводиться в Харькове
Фото: kharkivoda.gov.ua

28 сентября начнется сбор ДНК-образцов у родственников офицеров и курсантов, погибших в авиакатастрофе под Чугуевом Харьковской области, для проведения идентификации тел. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба Харьковской областной администрации.

В Харьковскую область продолжают прибывать родственники погибших в авиакатастрофе Ан-26. Ответственность за их размещение, сопровождение и питание взяло руководство Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сказал глава ХОГА Алексей Кучер.

"Установлены контакты и налажена коммуникацию с 20 семьями курсантов. Проведены встречи с 16, с четырьмя семьями поддерживается телефонная связь и запланированы встречи. Организовано бесплатное размещение, обеспечение автотранспортом, питание, обеспечено медицинское и психологическое сопровождение", – отметил Кучер.

По его информации, экспертиза по всем погибшим будет проводиться в Харькове, на это потребуется две-три недели. Определены лица, ДНК которых будет использовано для экспертизы по установлению лиц погибших.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

26 сентября вице-премьер Украины, глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ан-26 Олег Уруский заявил, что ни один из погибших не был идентифицирован, тела были сильно изувечены и обгорели.

Теги: ДНК, военные, Харьковская область, экспертиза, Алексей Кучер, крушение Ан-26 в Чугуеве
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