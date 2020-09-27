Состояние выжившего во время крушения Ан-26 курсанта улучшается

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными. На следующей неделе его могут выписать из госпиталя, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

В ближайшее время Золочевского смогут посетить друзья из университета Фото: armyinform.com.ua

Состояние здоровья единственного выжившего в авиакатастрофе учебного самолета Ан-26, курсанта третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского улучшается. Об этом сообщает "АрмияInform" со ссылкой на старшего ординатора травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрия Клапчука.

Состояние Золочевского – средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному, сказано в сообщении.

"Курсант чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета", – отметили в госпитале.

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил в Telegram, что курсанту предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Поговорил с начальником военного госпиталя. Уже через неделю парня могут выписать из больницы, после чего еще некоторое время он будет проходить реабилитацию. Он настоящий боец", – написал Кучер.

Отец курсанта Виталий Золочевский рассказал, что у сына нет переломов, "одни лишь ушибы".

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.