Ан-26 в день катастрофы совершил шесть полетов. Шестая посадка оказалась фатальной

Самолету Ан-26, который разбился под Чугуевом Харьковской области, 43 года. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева 25 сентября Фото: ЕРА

Ан-26 считается одним из надежнейших самолетов, которые есть на вооружении у Украины, об этом в интервью "Обозревателю", которое опубликовано 27 сентября, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это такая "рабочая лошадка", которая постоянно летает. На сегодняшний день Ан-26 эксплуатируются в трех частях Воздушных сил ВСУ", – сообщил он.

25 сентября Ан-26 выполнил шесть полетов, шестая посадка оказалась роковой.

"В плане полетов указано, что должны были летать до 23 часов. На штурманском самолете отрабатывались задачи именно штурманской подготовки. Полеты в условиях ограниченной видимости, полеты по приборам. Будь то туман, ночное время – это входит в боевую подготовку летчиков", – рассказал Игнат.

По его информации, управлял самолетом командир, имеющий 720 часов налета, майор Богдан Кишеня.

Разбившемуся под Чугуевом Харьковской области самолету было 43 года. По словам Игната, самолеты Ан-26 имеют ресурс до 50 лет, если их состояние позволяет, они продолжают летать.

Игнат подчеркнул, что причина авиакатастрофы будет установлена в ходе следствия, утверждать, что курсантов отправили "на ржавом корыте", нельзя.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.