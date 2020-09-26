Катастрофа Ан-26 в Чугуеве. Опубликован список погибших

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал в Facebook фамилии погибших в результате крушения самолета Ан-26Ш под Чугуевом Харьковской области.
В списке 26 человек:
- пилот, майор Кишеня Богдан Вячеславович;
- капитан Остапенко Алексей Георгиевич;
- капитан Добреля Дмитрий Денисович;
- старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович;
- старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович;
- прапорщик Иванов Евгений Сергеевич;
- прапорщик Широчук Олег Николаевич;
- младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович;
- солдат Бойко Александр Анатольевич;
- солдат Булий Ростислав Владимирович;
- солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович;
- солдат Донец Дмитрий Евгеньевич;
- солдат Зибюк Константин Олегович;
- солдат Кливец Александр Александрович;
- солдат Матвийчук Богдан Николаевич;
- сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич;
- солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич;
- солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович;
- старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович;
- солдат Дудла Артем Михайлович;
- солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич;
- солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич;
- солдат Студинский Дмитрий Витальевич;
- солдат Хомьячук Максим Владимирович;
- старший сержант Корчовский Роман Александрович;
- солдат Олабин Владимир Вадимович.
Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
25 человек погибли. Один курсант получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице. Жизни курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.
По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.
26 сентября в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.