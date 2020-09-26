Катастрофа Ан-26 в Чугуеве. Опубликован список погибших

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал в Facebook фамилии погибших в результате крушения самолета Ан-26Ш под Чугуевом Харьковской области.

В списке 26 человек:

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

25 человек погибли. Один курсант получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице. Жизни курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

26 сентября в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.