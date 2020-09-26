Курсанты не забирали документы из университета Кожедуба после катастрофы Ан-26 – Минобороны Украины

Ни один курсант летного факультета не забрал документы из Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба после авиакатастрофы самолета Ан-26, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба не забирали документы после авиакатастрофы самолета Ан-26 в районе Чугуева Харьковской области. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины вечером 26 сентября.

"Ни один курсант летного факультета не изъявил желание отчислиться из университета. Информация о так называемом "массовом написании рапортов на отчисления курсантами летного факультета первого курса" циркулирует в сети интернет и распространяется отдельными личностями", – заявили в Минобороны.

Командование призвало проверять информацию перед публикацией и получать ее из официальных источников.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева 25 сентября около 21.00. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

25 человек погибли. Двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине борт разбился в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Вечером 26 сентября достали бортовые самописцы Ан-26. Обломки самолета отвезут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

26 сентября в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.