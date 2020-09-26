Найдены черные ящики разбившегося под Чугуевом Ан-26

Черные ящики разбившегося Ан-26 пока не извлечены из самолета, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Бортовые самописцы найдены, но пока не извлечены Фото: EPA

Бортовые самописцы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который разбился 25 сентября под Чугуевом (Харьковская область), найдены. Об этом в Facebook сообщило командование ВС ВСУ.

"Найдены бортовые самописцы, они уцелели, но их пока не извлекли из самолета", – сказано в сообщении.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что на борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек – одного из курсантов не допустили к полету.

Вечером 22 сентября сообщалось о 22 погибших и двух травмированных. Утром 26 сентября на месте крушения нашли тело еще одного погибшего, поиски еще двух человек продолжаются.

По данным Кучера, перед катастрофой пилот сообщал, что отказал левый мотор, однако стало ли это причиной крушения, на данный момент неизвестно. Правительство создало государственную комиссию для расследования обстоятельств крушения.

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.