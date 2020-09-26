ГОРДОН
 
 
События

На месте падения Ан-26 под Харьковом завершилась спасательная операция. Фоторепортаж

Сегодня 17.44
Спасатели обнаружили тела 25 погибших на месте крушения учебного самолета Ан-26 в Харьковской области, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Один раненый курсант скончался в больнице, один выжил. В спасательной операции принимали участие 62 сотрудника ГСЧС и 10 единиц техники.
Теги: ГСЧС, погибшие, крушение Ан-26 в Чугуеве
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

У выжившего в авиакатастрофе Ан-26 курсанта нет ни ожогов, ни переломов
ПРОИСШЕСТВИЯ
"Всегда хотел быть летчиком". Мать выжившего в авиакатастрофе Ан-26 курсанта рассказала о его детской мечте
Сегодня 16.37
Единственный выживший в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 – курсант третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
Один из погибших военных говорил, что самолет часто ломался
ПРОИСШЕСТВИЯ
"Двигатели отказывали неоднократно". Мать погибшего при крушении Ан-26 штурмана сообщила, что сын говорил о неисправности борта
Сегодня 16.10
Мать одного из погибших при крушении самолета Ан-26 Воздушных сил ВСУ Римма Мхавила сообщила, что ее сын говорил о неисправности судна за день до катастрофы.
Золочевский проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона
ПРОИСШЕСТВИЯ
"Все произошло очень быстро". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 в Харьковской области рассказал Зеленскому о трагедии
Сегодня 15.01
В катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26, которая произошла 25 сентября неподалеку от Чугуева Харьковской области, выжил только один человек – 20-летний курсант Вячеслав Золочевский.
В Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26, погибли 26 человек
ПРОИСШЕСТВИЯ
В авиакатастрофе в Харьковской области погиб сын штурмана Ил-76, сбитого боевиками под Луганском в 2014 году – СМИ
Сегодня 14.38
25 сентября при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области погибли 19 курсантов и семь офицеров Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТСН.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Какие страны больше всех накопили мусора в космосе и какие объекты самые опасные
  Какие страны больше всех накопили мусора в космосе и какие объекты самые опасные G
Елена КРАВЧЕНКО
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки G
Елена ПОСКАННАЯ
Записки бывшего подполковника КГБ: Андропов, "русисты" и еврейский вопрос
Записки бывшего подполковника КГБ: Андропов, "русисты" и еврейский вопрос G
Владимир ПОПОВ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS