На месте падения Ан-26 под Харьковом завершилась спасательная операция. Фоторепортаж
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Спасатели обнаружили тела 25 погибших на месте крушения учебного самолета Ан-26 в Харьковской области, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Один раненый курсант скончался в больнице, один выжил. В спасательной операции принимали участие 62 сотрудника ГСЧС и 10 единиц техники.