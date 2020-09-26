В авиакатастрофе в Харьковской области погиб сын штурмана Ил-76, сбитого боевиками под Луганском в 2014 году – СМИ

Среди погибших в авиакатастрофе военного самолета под Чугуевом Харьковской области – курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александр Скочков, пишет ТСН.
Его отец Игорь Скочков был штурманом самолета Ил-76, который террористы сбили в 2014 году в небе над Луганском.
В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года боевики подбили транспортный самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины, в авиакатастрофе погибло 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
Прокуратурой Днепропетровской области это событие было квалифицировано как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).
14 июня 2019 года в Службе безопасности Украины заявили, что установили причастность Кремля к катастрофе сбитого украинского военно-транспортного самолета Ил-76 14 июня 2014 года.
Самолет Ан-26 ВСУ упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего, по имеющейся информации, ничего не угрожает.
На данный момент тела погибших в результате крушения не идентифицированы, для этого требуется ДНК-экспертиза.