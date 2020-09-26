ГБР рассматривает четыре версии авиакатастрофы под Чугуевом

Госбюро расследований Украины по факту крушения самолета Ан-26 Воздушных сил ВСУ открыло уголовное производство по статье "нарушение правил полетов и подготовки к ним".

По данным ГБР, в результате крушения Ан-26 погибли 25 человек Фото: EPA

Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом. Об этом сообщается на сайте бюро.

По мнению бюро, к катастрофе могли привести:

техническая неисправность агрегатов самолета;





ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем;





ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;





ненадлежащее техническое обслуживание самолета и его подготовка к полету.

Досудебное расследование ведется по статье 417 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу или тяжкие последствия).

По данным ГБР, в результате крушения погибли 25 человек (тела двух погибших еще не найдены).

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что на борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины уточнили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек – одного из курсантов не допустили к полету. Вечером 22 сентября сообщалось о 22 погибших и двух травмированных. Утром 26 сентября на месте крушения нашли тело еще одного погибшего, поиски еще двух человек продолжаются.

По данным Кучера, перед катастрофой пилот сообщал, что отказал левый мотор, однако стало ли это причиной крушения на данный момент неизвестно. Правительство создало государственную комиссию для расследования обстоятельств крушения.

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.