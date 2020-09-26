"Всегда хотел быть летчиком". Мать выжившего в авиакатастрофе Ан-26 курсанта рассказала о его детской мечте

Единственный выживший в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 – курсант третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

У выжившего в авиакатастрофе Ан-26 курсанта нет ни ожогов, ни переломов Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Ирина – мать 20-летнего третьекурсника Вячеслава Золочевского, который один выжил в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом Харьковской области, побывала у него в больнице. Об этом пишет "BBC News Україна".

По словам женщины, она не могла поверить в то, что сын жив, пока врачи не пустили ее к нему.

Ирина рассказала, что разговаривала с Вячеславом прямо перед полетом около 16.00 25 сентября. Он был счастлив, потому что будет летать. Всего к моменту авиакатастрофы парень курсант успел налетать пять часов.

По информации Эдуарда Хорошуна, начальника Военно-медицинского клинического центра Северного региона, где проходит лечение Вячеслав, у него нет ни ожогов, ни переломов.

Были диагностированы множественные ушибы и сотрясение головного мозга, состояние пострадавшего расценивалось как средней степени тяжести, поэтому 25 сентября его поместили в реанимационное отделение, рассказал врач.

26 сентября в связи с улучшением состояния Вячеслава перевели в соматическое отделение.

Выписать курсанта планируют на следующей неделе, угрозы его жизни нет.

По словам Ирины, ее сын всегда, с самого детского сада, хотел быть летчиком. Поэтому решать, будет ли продолжать учебу после катастрофы, он будет самостоятельно.

26 сентября выжившего в авиакатастрофе курсанта Золочевского посетил в больнице президент Украины Владимир Зеленский.

Самолет Ан-26 ВСУ упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего ничего не угрожает.