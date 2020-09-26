На борту разбившегося в Чугуеве Ан-26 находились курсанты из 11 областей Украины

Тренировочный полет на самолете Ан-26, который 25 сентября потерпел крушение в Чугуеве Харьковской области, выполняли курсанты из 11 регионов Украины.

В катастрофе Ан-26 под Чугуевом Харьковской области погибли 26 из 27 находившихся на борту Фото: ЕРА

Известны фамилии всех 27 человек, находившихся на борту разбившегося 25 сентября под Чугуевом Харьковской области военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом 26 сентября рассказал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, пишет "Суспільне Новини".

"Из 11 областей, из разных, находились там люди", – сказал он.

Для того, чтобы идентифицировать тела погибших, понадобится ДНК-экспертиза, уточнил Кучер.

По информации чиновника, единственный курсант, который выжил в катастрофе, – родом из Харьковской области.