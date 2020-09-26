На борту разбившегося в Чугуеве Ан-26 находились курсанты из 11 областей Украины

Известны фамилии всех 27 человек, находившихся на борту разбившегося 25 сентября под Чугуевом Харьковской области военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом 26 сентября рассказал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, пишет "Суспільне Новини".
"Из 11 областей, из разных, находились там люди", – сказал он.
Для того, чтобы идентифицировать тела погибших, понадобится ДНК-экспертиза, уточнил Кучер.
По информации чиновника, единственный курсант, который выжил в катастрофе, – родом из Харьковской области.
Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По последним данным, скончалось 26 человек. Один курсант выпрыгнул из самолета, сейчас его жизнь вне опасности.
По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной пока причине разбился перед взлетно-посадочной полосой. В то же время министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что по предварительной оценке специалистов, у самолета отказал один из датчиков в левом двигателе, а не сам двигатель.
Он также отметил, что, скорее всего, перед падением борт зацепился крылом за землю.
В связи с трагедией 26 сентября в Украине объявлен день траура.