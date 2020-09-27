Отец выжившего в авиакатастрофе в Чугуеве курсанта рассказал, что сам пережил три падения самолетов

Курсанта третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского выбросило из самолета Ан-26Ш при крушении, он не выпрыгнул оттуда, рассказал отец Золочевского Виталий.

Виталий Золочевский, отец единственного выжившего в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 – курсанта третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского – рассказал, что сам пережил три крушения самолетов.

"Я падал три раза. То, что сын выжил, говорит о том, что он – сын своего отца", – сказал Виталий Злочевский в интервью "Сегодня".

Отец курсанта отметил, что у его сына нет переломов, "одни лишь ушибы".

"Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", – добавил Виталий Злочевский.

Президент Украины Владимир Зеленский после визита к курсанту в больницу сообщил 26 сентября в Facebook, что Злочевский очнулся возле обломков самолета.

"Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти", – написал он.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.