Во время крушения АН-26 погиб сын депутата Николаевского областного совета

В результате авиакатастрофы под Чугуевом Харьковской области, где 25 сентября разбился учебный самолет АН-26, погибли два уроженца Николаева, один из них – Вадим Олабин, сын депутата Николаевского облсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владимира Олабина.

Курсанту Олабину в ноябре исполнился бы 21 год Фото: zagittya.com.ua

Среди курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, погибших вследствие крушения самолета Ан-26Ш, был сын депутата Николаевского областного совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимира Олабина, 20-летний Вадим Олабин. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба политсилы.

Курсанту Олабину в ноябре исполнился бы 21 год, сказано в сообщении..

В авиакатастрофе погиб курсант Андрей Померанцев, также уроженец Николаева. Об этом сообщила в Facebook глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.