Курсанта, выжившего во время крушения Ан-26, допросили следователи ГБР – Кучер

Председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил, что единственного выжившего во время крушения учебного самолета Ан-26 курсанта Вячеслава Золочевского допросили следователи Госбюро расследований Украины. Информация, которую предоставил следователям курсант, не разглашается.

Курсанта третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского, который выжил в авиакатастрофе учебного самолета АН-26, допросили следователи Государственного бюро расследований Украины. Об этом 27 сентября сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер, пишет "Укринформ".

Информация, которую предоставил следователям Золочевский, не разглашается, сказано в сообщении.

"Следователи ГБР задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает. Они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известно", – отметил Кучер.

По его словам, Золочевского спасло стечение обстоятельств, его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.

"Он рассказал, что уцелел, потому что находился в определенной "капсуле" из фюзеляжа, поэтому он не пострадал от огня. Он пришел в себя и смог покинуть горевший самолет", – сообщил глава ХОГА.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.