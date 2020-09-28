Начальник центра ВСУ отказался ставить на БТР изношенные двигатели. А его сын должен был лететь на Ан-26Ш, которому старый двигатель кто-то утвердил

Месяц назад начальник одного из ремонтных центров бронетехники ВСУ получил на ремонт БТРы и двигатели к ним на восстановление. Однако, оценив изношенное состояние двигателей, офицер доложил, что подписывать приемку отказывается – не может брать ответственность за выход из строя в боевой обстановке. Двигатели на БТР не поставили.

А сын начальника ремонтного центра является курсантом Университета Воздушных сил, и он принимал участие в полетах 25 сентября на Ан-26Ш.

На шестом вылете у самолета вышел из строя изношенный двигатель, прослуживший 43 года, которому три месяца назад кто-то подписал продление ресурса. Произошла катастрофа при посадке.

Часть группы курсанта попала на борт на шестом вылете, и они ушли в небо навсегда... А он по случайности не был со своими друзьями, ему повезло... Я не публикую этой широко известной фотографии курсантов – там погибшие сфотографированы рядом с живыми. Они все там счастливы, все молодые, сильные, те, кто полюбил небо, те, у кого родители посвятили себя военной службе, те, кто служат сейчас.

Я не хочу сказать, что, мол, бог отблагодарил, я в такое не верю – потому что погибли достойнейшие люди, которые были цветом нации, которые должны были жить. Я хочу сказать, как дорого стоит в жизни ответственность. Казалось, никто этого не увидит – разве это героическое дело поставить подпись? Но бывает, эти чернила – поступок, который ломает сотни судеб навсегда. Ответственность сказать "нет", когда предлагают рисковать чужими жизнями в обмен на подпись, ответственность быть честным перед собой и перед теми, кто тебе подчинен – это самая высшая честь, которой удостоены люди во власти. А те, кто этой чести не достоин – обязаны отвечать, а не командовать. Вот в это я верю.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора