ГОРДОН
 
 
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


все материалы автора

Начальник центра ВСУ отказался ставить на БТР изношенные двигатели. А его сын должен был лететь на Ан-26Ш, которому старый двигатель кто-то утвердил

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Месяц назад начальник одного из ремонтных центров бронетехники ВСУ получил на ремонт БТРы и двигатели к ним на восстановление. Однако, оценив изношенное состояние двигателей, офицер доложил, что подписывать приемку отказывается – не может брать ответственность за выход из строя в боевой обстановке. Двигатели на БТР не поставили.

А сын начальника ремонтного центра является курсантом Университета Воздушных сил, и он принимал участие в полетах 25 сентября на Ан-26Ш.

На шестом вылете у самолета вышел из строя изношенный двигатель, прослуживший 43 года, которому три месяца назад кто-то подписал продление ресурса. Произошла катастрофа при посадке.

Часть группы курсанта попала на борт на шестом вылете, и они ушли в небо навсегда... А он по случайности не был со своими друзьями, ему повезло... Я не публикую этой широко известной фотографии курсантов – там погибшие сфотографированы рядом с живыми. Они все там счастливы, все молодые, сильные, те, кто полюбил небо, те, у кого родители посвятили себя военной службе, те, кто служат сейчас.

Я не хочу сказать, что, мол, бог отблагодарил, я в такое не верю – потому что погибли достойнейшие люди, которые были цветом нации, которые должны были жить. Я хочу сказать, как дорого стоит в жизни ответственность. Казалось, никто этого не увидит – разве это героическое дело поставить подпись? Но бывает, эти чернила – поступок, который ломает сотни судеб навсегда. Ответственность сказать "нет", когда предлагают рисковать чужими жизнями в обмен на подпись, ответственность быть честным перед собой и перед теми, кто тебе подчинен – это самая высшая честь, которой удостоены люди во власти. А те, кто этой чести не достоин – обязаны отвечать, а не командовать. Вот в это я верю.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: самолет, Юрий Бутусов, Ан-26, бронетехника, ремонт, ВСУ, крушение Ан-26 в Чугуеве
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Вторая волна коронавируса. Что происходит в ключевых странах мира и как они защищаются. Главное
Вторая волна коронавируса. Что происходит в ключевых странах мира и как они защищаются. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  Какие страны больше всех накопили мусора в космосе и какие объекты самые опасные
  Какие страны больше всех накопили мусора в космосе и какие объекты самые опасные G
Елена КРАВЧЕНКО
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
Каменских рассекретила часть своего рациона
Каменских рассекретила часть своего рациона
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
Ким Кардашян призвала к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе
Ким Кардашян призвала к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе
"Нас много собирается – нормальных, адекватных людей". Шоумен Ткач заявил об отсутствии политических амбиций
"Нас много собирается – нормальных, адекватных людей". Шоумен Ткач заявил об отсутствии политических амбиций
"На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод". Джамала показала, как они с Pianoбой снимали клип
"На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод". Джамала показала, как они с Pianoбой снимали клип
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Зубы еще свои, кудри не химия". Галкин снял селфи-видео
"Зубы еще свои, кудри не химия". Галкин снял селфи-видео
  Огневич: Я уже готова впустить в свою жизнь отношения
  Огневич: Я уже готова впустить в свою жизнь отношения
Кенсингтонский дворец обнародовал новые фото принца Уильяма с женой и детьми
Кенсингтонский дворец обнародовал новые фото принца Уильяма с женой и детьми
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
Переболевший COVID-19 Остапчук назвал новую дату свадьбы
Переболевший COVID-19 Остапчук назвал новую дату свадьбы
"Все время просит новую литературу". Loboda рассказала о старшей дочери
"Все время просит новую литературу". Loboda рассказала о старшей дочери
"Все это не по-моему". Dzidzio заявил, что в дебютном клипе жены увидел "камни в свой огород"
"Все это не по-моему". Dzidzio заявил, что в дебютном клипе жены увидел "камни в свой огород"
"Ух, задок", "Просто бомба". NK засветила голое бедро
"Ух, задок", "Просто бомба". NK засветила голое бедро
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS