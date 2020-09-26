Лукашенко выразил соболезнование в связи с крушением самолета Ан-26 в Чугуеве

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что известие об авиакатастрофе в его стране восприняли с большой скорбью и болью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с крушением самолета самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили 26 сентября в пресс-службе белорусского лидера.

Известие об авиакатастрофе в Беларуси восприняли с большой скорбью и болью, отметил глава Беларуси.

"От всего белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", – говорится в соболезновании.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Все находившиеся на борту погибли, при этом двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего, по имеющейся информации, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной пока причине разбился перед взлетно-посадочной полосой. В то же время министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, по предварительной оценке специалистов, у самолета отказал один из датчиков в левом двигателе, а не сам двигатель.

Он также отметил, что, скорее всего, перед падением борт зацепился крылом за землю.