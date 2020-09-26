Катастрофа самолета Ан-26. Кабмин Украины заявил об отсутствии доступа к бортовым самописцам

Бортовые самописцы находятся в хвостовой части самолета АН-26. Доступ к ним появится после завершения работ с телами погибших, сообщил глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Олег Уруский.

Бортовые самописцы самолета Ан-26, который потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, находятся в хвостовой части самолета, доступа к ним пока нет. Об этом рассказал на экстренном заседании Кабинета Министров Украины вице-премьер, глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Олег Уруский. Трансляция велась на странице Кабмина в YouTube.

"К ним [бортовым самописцам] пока доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших. Как только будут завершены работы, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогут добраться до черных ящиков, то есть бортовых самописцев, и в зависимости от их состояния тогда мы сможем получить данные", – пояснил Уруский.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева 25 сентября около 21.00. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Все находившиеся на борту погибли, при этом двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего, по имеющейся информации, ничего не угрожает.

На данный момент тела погибших в результате крушения не идентифицированы, для этого требуется ДНК-экспертиза.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной пока причине разбился перед взлетно-посадочной полосой. В то же время министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, по предварительной оценке специалистов, у самолета отказал один из датчиков в левом двигателе, а не сам двигатель.

Он также отметил, что, скорее всего, перед падением борт зацепился крылом за землю.