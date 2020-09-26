"Халатность, теракт или неисправность". Кучер назвал версии крушения самолета Ан-26Ш

Правоохранители должны проверить, каким образом отдавался приказ о посадке потерпевшего крушение Ан-26Ш, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

За несколько минут до катастрофы командир Ан-26 сообщил об отказе двигателя Фото: EPA

Катастрофа самолета Ан-26Ш под Чугуевом Харьковской области могла произойти по трем причинам: из-за халатности, вследствие теракта или неисправности техники. Об этом 26 сентября заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер на брифинге в Чугуеве, пишет "РБК Украина".

Кучер рассказал о задержке с разрешением на посадку Ан-26Ш после того, как стало известно о поломке одного из двигателей.

По информации Кучера, пилот после просьбы о посадке получил на нее ответ только через одну минуту. В это время осуществлялась посадка еще одного борта, уточнил он.

Правоохранители, по мнению главы Харьковской ОГА, должны проверить, каким образом отдавался приоритет этому борту при посадке. Он обратился в Государственное бюро расследований и прокуратуру с просьбой более детально исследовать эту версию трагедии.