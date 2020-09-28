"Папа, тут самолет упал". Погибший штурман Ан-26Ш за несколько минут до крушения переписывался со своей дочерью

Журналисты ТСН поговорили с женой погибшего в авиакатастрофе Ан-26Ш штурмана Алексея Остапенко. Она рассказала, как его дочь надеялась на ответ после того, как папа уже не выходил на связь.

Штурман Алексей Остапенко, погибший в авиакатастрофе учебного самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области, переписывался со своей семилетней дочерью за несколько минут до катастрофы. Об этом рассказала его жена Елена в сюжете ТСН.

После этого полета 28-летний Остапенко должен был получить квалификацию первого класса, сказано в сюжете.

Елена сказала, что за несколько минут до трагедии ее муж переписывался со своей семилетней дочерью. Она успокаивала маму, когда Остапенко перестал выходить на связь.

"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, возможно, мне что-то ответил". И она достает телефон, я вижу эту переписку. Меня это не то, что тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в это момент", – рассказала жена погибшего штурмана.

Дочь штурмана писала, что волнуется за папу, а он успокаивал ее, ответив: "Не переживай, все хорошо". Последние сообщения девочки были "Папа, ты жив", "Папа, тут упал самолет". На них Остапенко уже не ответил.

Журналисты полагают, основываясь на словах жены штурмана, что летчиков могут обвинить в крушении Ан-26Ш, поскольку ошибка экипажа выдвинута одной из официальных версий случившейся трагедии. Елена отмечает, что Остапенко "жил своей работой и знал, как ее делать".

"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прямо чего-то другого, как летать, он не умел. Действительно, вот даже элементарное. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", – рассказала она.