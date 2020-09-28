"Папа, тут самолет упал". Погибший штурман Ан-26Ш за несколько минут до крушения переписывался со своей дочерью

Штурман Алексей Остапенко, погибший в авиакатастрофе учебного самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области, переписывался со своей семилетней дочерью за несколько минут до катастрофы. Об этом рассказала его жена Елена в сюжете ТСН.
После этого полета 28-летний Остапенко должен был получить квалификацию первого класса, сказано в сюжете.
Елена сказала, что за несколько минут до трагедии ее муж переписывался со своей семилетней дочерью. Она успокаивала маму, когда Остапенко перестал выходить на связь.
"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, возможно, мне что-то ответил". И она достает телефон, я вижу эту переписку. Меня это не то, что тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в это момент", – рассказала жена погибшего штурмана.
Дочь штурмана писала, что волнуется за папу, а он успокаивал ее, ответив: "Не переживай, все хорошо". Последние сообщения девочки были "Папа, ты жив", "Папа, тут упал самолет". На них Остапенко уже не ответил.
Журналисты полагают, основываясь на словах жены штурмана, что летчиков могут обвинить в крушении Ан-26Ш, поскольку ошибка экипажа выдвинута одной из официальных версий случившейся трагедии. Елена отмечает, что Остапенко "жил своей работой и знал, как ее делать".
"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прямо чего-то другого, как летать, он не умел. Действительно, вот даже элементарное. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", – рассказала она.
Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет. Он рассказал, что не сгорел благодаря тому, что оказался в "капсуле" из фюзеляжа.
По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.