С погибшими в авиакатастрофе Ан-26Ш в Харьковской области попрощаются 29 сентября

Церемония прощания с погибшими 25 сентября в катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26Ш под Чугуевом военнослужащими и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба состоится во вторник, 29 сентября, на Мемориале славы на Белгородском шоссе в Харькове.

Об этом в комментарии журналистам сообщил начальник регионального отделения информационного агентства "АрмияInform" Виталий Саранцев, пишет "Укринформ".

Церемония назначена на 9.00, уточнил он.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.