Госбюро расследований Украины назначило более 50 экспертиз в деле о крушении Ан-26

Госбюро расследований Украины в ходе расследования авиакатастрофы учебного самолета Ан-26, который потерпел крушение 25 сентября, назначило 26 судебно-медицинских, 25 генетико-молекулярных экспертиз и допросило в качестве свидетелей более 40 человек. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба ГБР.

По информации ведомства, был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого выявлены вещественные доказательства и два бортовых самописца

"Был проведен осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов. Изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия. В военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов", – отмечено в сообщении.

Следователи получили информацию и документы Украинского гидрометцентра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, ГП "Антонов" и командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Были истребованы документы по проведению ремонта и продлению ресурса двигателей, которые использовались на самолете.

"После проведения экспертиз по идентификации погибших их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки", – подчеркнули в ГБР.

Расследование авиакатастрофы ведется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.