Кучер опроверг информацию о том, что 29 сентября состоится прощание с погибшими при крушении Ан-26

29 сентября в Харькове попрощаются с Виталием Ольховым, который умер в военном госпитале 26 сентября. С остальными погибшими попрощаются после процедуры идентификации тел, которая может занять две-три недели. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Кучер (в центре): Пока проводятся экспертизы ДНК тел погибших, прощание с 25 курсантами и офицерами невозможно Фото: kharkivoda.gov.ua

Информация о том, что 29 сентября в 9.00 на мемориале Славы в Харькове состоится церемония прощания с погибшими во время авиакатастрофы учебного самолета Ан-26 под Чугуевом, не соответствует действительности. Об этом 28 сентября в Facebook написал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

"Как вы уже знаете, ведется следствие и пока проводятся экспертизы ДНК тел погибших, которые продлятся около двух-трех недель. Прощание с 25 курсантами и офицерами объективно невозможно", – подчеркнул глава ХОГА.

По его информации, в 9.00 в Харькове проведут в последний путь курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Виталия Ольхового, который выжил во время крушения учебного борта, но умер 26 сентября в больнице.

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.