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Погибший при крушении Ан-26 Ашраф Мсуя мечтал стать первым темнокожим генералом в Украине

Старшему лейтенанту Ашрафу Мсуя, погибшему 25 сентября во время авиакатастрофы учебного самолета Ан-26, в 2013 году его отец предлагал остаться в Танзании, однако Мсуя решил вернуться в Украину и продолжить службу в авиации.

Мсуя: Я вырос здесь и так прикипел к украинской земле, хочется оставить после себя что-то именно в Украине
Мсуя: Я вырос здесь и так прикипел к украинской земле, хочется оставить после себя что-то именно в Украине
Фото: slk.kh.ua

Друг старшего лейтенанта Ашрафа Мсуя, погибшего при крушении Ан-26 под Чугуевом Харьковской области, рассказал, что Мсуя мечтал стать первым темнокожим генералом в Украине. Об этом 28 сентября пишет "Слобідський край".

Александр, друг погибшего офицера, рассказал, что узнал об авиакатастрофе через 15 минут после нее.

"Сразу его начал набирать, и про себя бормотал: "Возьми, пожалуйста, трубку, возьми". Этого не случилось – телефон был отключен. От его девушки узнали, что он был на борту, быстро с друзьями поехали на место катастрофы. Мы пробыли там три или четыре часа и ничего не узнали. На следующий день опубликовали список людей, которые погибли. Среди них был и наш Ашик", – отметил друг.

По его словам, Мсуя после армии направили служить линейным наблюдателем в штаб при Харьковском университете Воздушных Сил (ХУВС) имени Ивана Кожедуба.

"В 2012 году он поступил в ХУВС на летный факультет на специальность штурман. Он всей душой хотел служить на благо украинского народа, защищать целостность нашего государства, он делал все, чтобы достичь своей цели – стать первым темнокожим генералом в Украине. Он целенаправленно шел к этому, отдавая всего себя авиации, которую бесконечно любил", – отмечает друг.

В статье сказано, что в 2013 году Мсуя ездил к отцу в Танзанию, который работает врачом-инспектором, следит за охраной здоровья определенного района страны. Он предлагал сыну остаться, но тот отказался.

"Честно говоря, я бы не смог там жить. Я вырос здесь и так прикипел к украинской земли, хочется оставить после себя что-то именно в Украине", – говорил офицер.

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Теги: авиакатастрофа, авиация, Харьковская область, крушение Ан-26 в Чугуеве
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