ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина и Великобритания договорились о совместной борьбе с нелегальной миграцией и киберпреступностью

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Великобритании Прити Пател провели переговоры о двухстороннем сотрудничестве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пател и Аваков обсудили систему защиты паспортов и проведения экспертизы документов
Пател и Аваков обсудили систему защиты паспортов и проведения экспертизы документов
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Великобритании и Северной Ирландии Прити Пател 7 октября договорились отработать механизмы борьбы с трансграничной и киберпреступностью, нелегальной миграцией и оперативного обмена данными. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Стороны договорились о том, что Украина направит в Великобританию экспертов для ознакомления с системой фиксации правонарушений, их обработки и анализа для возможного внедрения в Украине, сказано в сообщении.

"Еще одним аспектом двухстороннего сотрудничества остается ознакомление с системой выдачи биометрических паспортов. ЕС, предоставив безвизовый режим украинским гражданам, по достоинству оценил качество наших паспортных документов. Поэтому в ближайшее время в Украину прибудет делегация экспертов из Великобритании, чтобы ознакомиться с процессами оформления и выдачи биометрических документов", – отметили в МВД.

Украинские специалисты посетят Великобританию для ознакомления с новейшей системой защиты паспортов и проведения экспертизы документов.

7 октября Аваков находится в Лондоне в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.

Теги: МВД, Украина, Великобритания, миграция, Арсен Аваков, биометрический паспорт, Владимир Зеленский, киберпреступность, Прити Пател
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Кидман показала закулисье совместных съемок с Грантом
Кидман показала закулисье совместных съемок с Грантом
Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк признался, что в детстве занимался бальными танцами
Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк признался, что в детстве занимался бальными танцами
Кучеренко в костюме панды показала, как греется в объятиях панды-Комарова
Кучеренко в костюме панды показала, как греется в объятиях панды-Комарова
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
Крус опубликовала в сети постер к новому фильму. Соцсети приняли его за поддержку Армении
Крус опубликовала в сети постер к новому фильму. Соцсети приняли его за поддержку Армении
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Monatik показал, как забирал сына из роддома
Monatik показал, как забирал сына из роддома
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS