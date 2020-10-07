Украина и Великобритания договорились о совместной борьбе с нелегальной миграцией и киберпреступностью

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Великобритании Прити Пател провели переговоры о двухстороннем сотрудничестве.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Великобритании и Северной Ирландии Прити Пател 7 октября договорились отработать механизмы борьбы с трансграничной и киберпреступностью, нелегальной миграцией и оперативного обмена данными. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Стороны договорились о том, что Украина направит в Великобританию экспертов для ознакомления с системой фиксации правонарушений, их обработки и анализа для возможного внедрения в Украине, сказано в сообщении.

"Еще одним аспектом двухстороннего сотрудничества остается ознакомление с системой выдачи биометрических паспортов. ЕС, предоставив безвизовый режим украинским гражданам, по достоинству оценил качество наших паспортных документов. Поэтому в ближайшее время в Украину прибудет делегация экспертов из Великобритании, чтобы ознакомиться с процессами оформления и выдачи биометрических документов", – отметили в МВД.

Украинские специалисты посетят Великобританию для ознакомления с новейшей системой защиты паспортов и проведения экспертизы документов.

7 октября Аваков находится в Лондоне в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.