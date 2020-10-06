Нобелевская премия по медицине. За что присудили и кто победил. Подробности

Ученые Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс вели исследование независимо друг от друга, но занимались одним общим делом – выявлением вируса, вызывающего опасное заболевание гепатит С Фото: The Nobel Prize / Twitter

Что произошло

В столицах Швеции и Норвегии стартовала так называемая Нобелевская неделя, в течение которой будут определены лауреаты Нобелевской премии за 2020 год. 5 октября в Стокгольме стали известны лауреаты по физиологии и медицине. Сегодня, 6 октября, уже названы победители по физике, в среду, 7 октября, будут озвучены имена лауреатов по химии, в четверг, 8 октября, – по литературе, в понедельник, 12 октября, – по экономике.

Лауреат Нобелевской премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, будет объявлен в норвежском Осло в пятницу, 9 октября. На официальном сайте Нобелевского комитета указано, что в 2020 году на соискание премии мира выдвинуты 318 кандидатов, из них 211 – физические лица, а 107 – организации.

Согласно правилам, список потенциальных кандидатов на получение премии в каждой из номинаций держится в строжайшем секрете. Лауреаты премии 2020 года получат денежное вознаграждение в размере 10 млн шведских крон, это примерно $1,1 млн.

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Харви Альтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания) и Чарльз Райс (США) за открытие вируса гепатита С. Кто эти ученые и почему их открытие было признано высшим научным достижением 2020 года в области физиологии и медицины – в материале интернет-издания "ГОРДОН".

5 октября 2020 года, Швеция, Стокгольм. Объявление лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Фото: ЕРА



Справка "ГОРДОН". Премию в области физиологии и медицины присуждает королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, в его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек. В общей сложности Нобелевская премия по медицине вручалась уже 110 раз, ее лауреатами до 2019 года включительно становились 219 человек, 12 из которых – женщины.

Почему это важно

"Нобелевская премия этого года присуждена трем ученым, которые внесли решающий вклад в борьбу с передаваемым через кровь гепатитом – серьезной глобальной проблемой здравоохранения, вызывающей цирроз и рак печени у людей во всем мире. Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс сделали основополагающие открытия, которые привели к идентификации нового вируса – вируса гепатита С", – говорится в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.

В документе также уточняется, что до работ этих трех ученых открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъясненными. "Открытие вируса гепатита С выявило причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделало возможными анализы крови и новые лекарства, которые спасли миллионы жизней", – подчеркивается в пресс-релизе.

Справка "ГОРДОН". Гепатит С – заболевание печени, вызываемое вирусом HCV, может протекать как в острой, так и в хронической форме. Заболевание характеризуется разной степенью тяжести – от легкой, длящейся несколько недель, до серьезной, длящейся до конца жизни. Гепатит С является одной из основных причин цирроза и рака печени. Заражение вирусом гепатита С чаще всего происходит при контакте с небольшим количеством инфицированной крови. Стоит отметить, что гепатиты А, В, С, D и E – не разновидности одного и того же заболевания, а совершенно разные болезни, которые вызывают разные вирусы. Гепатит С – самый сложный и опасный из них, поскольку симптомы, вызываемые этим вирусом, легко принять за проявления других заболеваний, что сильно затрудняет диагностику.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире хроническим гепатитом С болеет 71 млн человек. Только в 2016 году, по оценкам ВОЗ, от гепатита С умерли приблизительно 399 тыс. человек, главным образом в результате цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака печени). Гепатиты B и C в совокупности являются наиболее частой причиной смерти, ежегодно унося жизни 1,4 млн человек.

Инфографика из презентации Нобелевского комитета. На картинке указаны вирусы гепатита А, В и С. Два последних передаются через кровь. На картинке показано, как выглядит здоровая печень и печень с различными заболеваниями, вызванными гепатитом. Скриншот: nobelprize.org

В настоящее время эффективной вакцины против гепатита С не существует, однако исследования в этой области продолжаются. ВОЗ подчеркивает, что противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95% случаев, что снижает риск смерти от цирроза или рака печени.

Для создания этих препаратов необходимо было выявить вирус, вызывающий гепатит С. Собственно, лауреаты Нобелевской премии этого года Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс с конца 1980-х и работали над этой проблемой. Причем работали отдельно друг от друга, но именно их открытия привели в результате к идентификации нового вируса.

Что известно о лауреатах премии

Харви Альтер. Фото: ЕРА

Харви Джеймс АЛЬТЕР – почти месяц назад, 12 сентября 2020 года, этот американский вирусолог, врач и ученый отметил 85-летний юбилей. Альтер родился в Нью-Йорке, окончил Рочестерский университет, работал в Национальном институте здравоохранения США, в Вашингтонском и Джорджтаунском университетах.

В середине 1960-х Альтер участвовал в научном исследовании, которое сыграло ключевую роль в открытии гепатита B. Позже, в 1970-х, ученому и его команде удалось доказать, что большинство случаев гепатита после переливания крови не связаны с известными видами гепатита A и B, а имеют отношение к новому для науки виду гепатита, первоначально названному non-A, non-B hepatitis. В 1988 году коллектив, возглавляемый Альтером, смог найти вирус в образцах крови людей. Эта работа в итоге привела к открытию вируса гепатита С, за которую ученый 32 года спустя и получил Нобелевскую премию.

Альтер награжден высшей наградой США для гражданских лиц-медиков – медалью за выдающийся вклад в здравоохранение. Сейчас ученый возглавляет инфекционное отделение Национального института здравоохранения США.

Майкл Хоутон. Фото: ЕРА

Майкл ХОУТОН – 70-летний британский ученый, биолог. В 1972-м окончил Университет Восточной Англии по специальности "биологические науки", а в 1977-м получил степень доктора философии по биохимии в Королевском колледже Лондона.

В 1989-м году Хоутон вместе с другими учеными, независимо от своего американского коллеги по Нобелевской премии Альтера, открыл вирус гепатита C. Он также соавтор открытия генома гепатита D. Сейчас ученый занят исследованиями по созданию вакцины от коронавируса. Об этом пишет канадский Университет Альберты, в котором Хоутон работает с 2010 года и где возглавляет кафедру вирусологии.

Чарльз Райс. Фото: ЕРА

Чарльз РАЙС – 68-летний американский ученый, вирусолог и исследователь, окончил Калифорнийский университет в 1974-м, работал в Вашингтонском и Рокфеллеровском университетах. Кроме того, он был редактором журнала экспериментальной медицины и журнала вирусологии. Последние 15 лет Райс – редактор медицинского журнала PLOS Pathogens, автор свыше 400 научных публикаций.

Справка "ГОРДОН". В 2019 году Нобелевская премия по физиологии и медицине досталась Уильяму Келину (США), Греггу Семензе (США) и Питеру Рэтклиффу (Великобритания) за исследования, как клетки человека реагируют на падение содержания кислорода в организме.

Из истории вопроса

Нобелевская премия вручается с 1901 года. Основателем премии является шведский ученый, инженер и предприниматель Альфред Нобель. Он завещал свое состояние, которое ему принесло главным образом изобретение динамита, на выплату премий.

Премии присуждаются в пяти номинациях: физика, химия, медицина, литература и борьба за мир. В 1968 году Банк Швеции добавил к ним Нобелевскую премию по экономике, внеся в премиальный фонд необходимую сумму.

Справка "ГОРДОН". Премии по физике, химии, литературе и экономике присуждает Шведская королевская академия, по медицине – королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, премию мира – норвежский Нобелевский комитет. За 119 лет премию присудили 923 людям и 27 организациям. Первые три места по числу лауреатов занимают США, Британия и Германия. Представителей независимой Украины в списке нобелевских лауреатов пока нет.

По традиции награждение лауреатов Нобелевской премии проходит ежегодно 10 декабря, в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Но из-за пандемии коронавируса нынешняя церемония в Стокгольме пройдет в онлайн-режиме. Это, по сути, первая отмена непосредственного проведения церемонии с 1944 года, когда Нобелевскую премию не вручали из-за продолжавшейся Второй мировой войны.

В отличие от Швеции Норвегия все же решила не отменять свою часть церемонии по вручению Нобелевской премии мира. Она пройдет 10 декабря в Осло, но будет менее широкомасштабной, чем обычно.