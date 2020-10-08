В 4-й больнице Киева заполнены 90% коек с кислородом по сравнению с 20% в июле – августе – главврач

По словам главврача 4-й больницы Киева Татьяны Мостепан, реанимации для пациентов с COVID-19 заполнены давно.

В Киеве коронавирус подтвердили у 25,8 тыс. человек Фото: depositphotos.com

В 4-й больнице Киева, которая является опорной для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, койки с подведенным кислородом заполнены на 90%. Об этом "Громадському радіо" 8 октября рассказала главврач больницы Татьяна Мостепан.

"Если в июле – начале августа "кислородные" койки были заняты на 20%, то сейчас они заполнены на 90%, реанимации заполнены уже давно", – сказала она.

Мостепан добавила, что состояние пациентов в стационаре, а также тех, кто поступает по "скорой", стало тяжелее.

"Возможно, это связано с тем, что люди отчаялись, лечатся дома, через интернет и прописывают себе антибиотики сами, а этого категорически делать нельзя", – подчеркнула главврач.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошлые сутки выявили 5397 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество больных достигло 244 734. Число умерших от COVID-19 составило 4690. Выздоровело уже 108 233, продолжает болеть 131 811 украинцев.

По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины за 8 октября, в Киеве всего выявлено 25 896 больных COVID-19. Умерло 453 человека, а выздоровело 9116.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Киеве увеличат число койко-мест для пациентов с COVID-19.