Пассажиропоток аэропорта Борисполь упадет до уровня 2009 года – гендиректор Рябикин

В сентябре Борисполь обслужил около 554 тыс. пассажиров – это на 66% меньше, чем в этот же период прошлого года, заявили в компании.

В 2020 году пассажиропоток Международного аэропорта Борисполь из-за кризиса коронавирусной инфекции COVID-19 уменьшится до уровня 2009 года. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Пассажиропоток аэропорта Борисполь за 2020 год упадет до уровня 2009 года, что приведет к кратному снижению доходов Борисполя по сравнению с 2019 годом", – рассказал гендиректор Борисполя Павел Рябикин.

В сентябре Борисполь обслужил около 554 тыс. пассажиров – это на 66% меньше, чем в этот же период прошлого года. Суммарный пассажиропоток 2020 года составил 4 058 215 пассажиров, что на 65% меньше аналогичного периода прошлого года, отметили в компании.

В аэропорту заявили, что из-за ограничений, которые приняло правительство для иностранцев, аэропорт недополучил 30% пассажиропотока. Среди прочих, авиауслугами не воспользовались хасиды-паломники.

"Хабовая модель стала нереалистичной – мы не досчитаемся около 3 млн трансферных пассажиров. Авиационная отрасль сократила свои расходы настолько, насколько это было возможно, с целью выстоять в сложный период", – сообщил Рябикин.

В начала 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 многие страны закрыли свои границы. Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнее. Аэропорт Борисполь возобновил работу терминала D на прилет и вылет всех рейсов с 14 июня.

В июле сообщалось, что в Международном аэропорту Борисполь количество рейсов из-за карантина уменьшилось на 94,3% по сравнению с прошлым годом.