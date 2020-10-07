В Киеве сделали 168 тыс. тестов на коронавирус – Кличко

Показатель тестирования на COVID-19 в столице – самый высокий в Украине и составляет 341 тест на 100 тысяч жителей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В столице продолжают активно работать мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома, отметил мэр Фото: depositphotos.com

В Киеве на каждые 100 тысяч жителей сделали 341 тест на COVID-19 и это самый высокий показатель в Украине, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, пишет официальный портал Киева.

"Всего с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 143 тысяч образцов биоматериала. Это методом ПЦР. А методом ИФА – на выявление антител – сделали около более 25 тысяч тестов, – сказал Кличко. – В столице продолжают активно работать мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. За минувшие сутки бригады отобрали 1164 образца. А всего с начала своей работы – около 90 тысяч".

Образцы исследуют в частных и государственных клиниках, отметил он.

По состоянию на 7 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 239 337 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 4753 – за последние сутки. Скончались 4597 пациентов с COVID-19, выздоровели 105 970.

В Киеве от коронавирусной инфекции умерли 442 человека, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице – 25 474.