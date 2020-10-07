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Яценюк о COVID-19 в Украине: Считаю ситуацию близкой к катастрофической

В условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией украинская власть должна работать как "единый военный кабинет, а не клуб развлечений и интересов", заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Яценюк: Уже давно коронавирус прорвал фронт. Эта война продолжается на улицах наших городов и может войти в каждый дом
Яценюк: Уже давно коронавирус прорвал фронт. Эта война продолжается на улицах наших городов и может войти в каждый дом
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине вышла из-под контроля, заявил 7 октября в Facebook экс-премьер-министр страны Арсений Яценюк. 

"У власти два фронта. Первый фронт борьбы за жизнь государства – война России против Украины. Второй фронт борьбы за жизнь каждого украинца – пандемия коронавируса. Уже давно коронавирус прорвал фронт. Эта война продолжается на улицах наших городов и может войти в каждый дом. Считаю ситуацию близкой к катастрофической. Давайте посмотрим на официальную статистику, умножим ее на ежедневное количество контактов каждого, и посмотрим на публичную информацию врачей", – написал он. 

Экс-премьер отметил, что сейчас главной задачей Кабмина и правительственных структур должна быть борьба с COVID-19.

"Главнокомандующим антикоронавирусным фронтом должен быть исключительно премьер-министр. За президентом не исполнительная, а лидерская и контролирующая функция. Власть должна работать как единый военный кабинет, а не клуб развлечений и интересов. На каждую смену ситуации нужно реагировать в режиме реального времени, гибко и оперативно", – добавил Яценюк. 

По словам экс-премьера, массовые мероприятия в условиях роста заболеваемости нужно отменить, а политики должны призывать своих избирателей соблюдать карантинные меры, дезинфицировать руки и носить маски. 

Центризбирком, заявил Яценюк, должен принять постановление о выдаче избирательного бюллетеня на местных выборах, которые назначены на 25 октября, только при наличии защитной маски. Из бюджета следует выделить средства на бесплатные маски и дезинфекторы на избирательных участках, считает он. 

Правительству стоит прекратить "бессмысленное расходование средств из антикоронавирусного фонда на строительство дорог", написал Яценюк. 

"С такими темпами роста заболеваемости этими дорогами будут возить разве гробы", – добавил он.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/1919619851525474

"Деньги идут исключительно на защитные костюмы для врачей, доплаты медикам, на тест-системы, увеличение и ускорение общего тестирования (а не как сейчас – до пяти – восьми дней ожидания), на медицинские препараты (например, "Ремдесевир", который используется в мире, но в Украине его нет, хотя это ключевой препарат для тяжелых случаев), на обустройство COVID-отделений (как, например, в Израиле открыли крупнейший госпиталь на базе подземного паркинга), а также на приобретение вакцин (не российских!) и кампанию по их популяризации", – пояснил Яценюк. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с 29 сентября ежедневно (за исключением 5 октября) фиксируют более 4 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно. За прошлые сутки болезнь подтвердили у 4753 человекЖертвами болезни стали уже 4597 украинцев, в том числе 77 – за последние сутки. Продолжают болеть 128 770 пациентов, выздоровели 105 970. 

Теги: Арсений Яценюк, Украина, бюджет, карантин, дороги, инфекция, расходы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, маски, тестирование
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