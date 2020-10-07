От COVID-19 на оккупированном Донбассе умерло 265 человек, зимой ситуация ухудшится – ООН

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей распространяет коронавирусная инфекция. Ежедневно в ОРДЛО госпитализируют более 700 пациентов, сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

В ОРДЛО 265 человек умерли от COVID-19 Фото: depositphotos.com

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Обнаружены 4888 случаев заболевания COVID-19, из них 265 – летальные, сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН 6 октября.

Случаев заражения коронавирусом в ОРДЛО станет еще больше с наступлением холодов, прогнозируют в организации.

"По последним данным, на неподконтрольных правительству районах зарегистрированы 4888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек умерли”, – говорится в сообщении.

Ежедневно в неподконтрольных Украине районах Донбасса госпитализируют более 700 пациентов с COVID-19. Продолжительность их лечения растет, а возможности реагирования достигают предела, констатировали в ООН.

Проблемы с медицинской помощью в ОРДЛО усугубляются лесными пожарами в Луганской области.

"Требуется срочное дополнительное финансирование, особенно к предстоящей зиме для смягчения потенциального долгосрочного воздействия COVID-19 на Востоке Украины", – добавили в организации.