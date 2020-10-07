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От COVID-19 на оккупированном Донбассе умерло 265 человек, зимой ситуация ухудшится – ООН

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей распространяет коронавирусная инфекция. Ежедневно в ОРДЛО госпитализируют более 700 пациентов, сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

В ОРДЛО 265 человек умерли от COVID-19
В ОРДЛО 265 человек умерли от COVID-19 
Фото: depositphotos.com

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Обнаружены 4888 случаев заболевания COVID-19, из них 265 – летальные, сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН 6 октября.

Случаев заражения коронавирусом в ОРДЛО станет еще больше с наступлением холодов, прогнозируют в организации.

"По последним данным, на неподконтрольных правительству районах зарегистрированы 4888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек умерли”, – говорится в сообщении.

Ежедневно в неподконтрольных Украине районах Донбасса госпитализируют более 700 пациентов с COVID-19. Продолжительность их лечения растет, а возможности реагирования достигают предела, констатировали в ООН.

Проблемы с медицинской помощью в ОРДЛО усугубляются лесными пожарами в Луганской области.

"Требуется срочное дополнительное финансирование, особенно к предстоящей зиме для смягчения потенциального долгосрочного воздействия COVID-19 на Востоке Украины", – добавили в организации.

"Министерство здравоохранения ЛНР" зарегистрировало по состоянию на  7 октября 1077 случаев заражения коронавирусной инфекцией и один летальный случай. Выздоровевших от COVID-19 в "министерстве" насчитали 819 человек. В то же время "минздрав ДНР" сообщил 6 октября о всего 3936 больных COVID-19, 2164 выздоровевших и 236 умерших.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко говорил, что "власти" на оккупированных украинских территориях Донбасса скрывают информацию о настоящем количестве больных COVID-19.

В Украине за прошлые сутки подтвердили 4753 случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество больных достигло 239 337. Жертвами болезни стали уже 4597 украинцев. Продолжают болеть 128 770 пациентов, выздоровели 105 970.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Донецк, Луганск, ООН, Донбасс, помощь, ДНР, жертвы, лечение, ЛНР, инфекция, ОРДЛО, Владимир Кравченко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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