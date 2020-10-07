"Очень нужно было проводить концерт". В Минздраве назвали число новых случаев COVID-19 в Харькове и области

За сутки в Харьковской области подтвердили рекордные 685 новых случаев COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратил внимание, что в Харькове 3 октября был концерт.

В Украине за последние сутки больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Харьковской области. Об этом 7 октября сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 685, в том числе город Харьков – 509. Это в том числе [вопрос] к местной власти, для которой очень нужно было проводить соответствующий концерт 3 октября. С такой ситуацией", – сказал министр.

По его данным, на втором месте по суточному количеству выявленных случаев COVID-19 оказался Киев – 383 случая.

685 новых случаев – это рекордный показатель для всех регионов Украины за сутки.

3 октября в Новобаварском районе Харькова состоялся концерт, посвященный Дню учителя, на нем выступала украинская певица Оля Полякова.

4 сентября полиция Харьковской области уведомила, что по факту концерта открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, они заранее предупреждали о соблюдении карантинных ограничений, однако мероприятие состоялось и на нем присутствовали около 2 тыс. человек.

Сама Полякова связала такую "шумиху" с предстоящими выборами. По ее словам, на концерт пришло меньше людей, чем пользуется не закрытым на карантин метрополитеном.

Власти Новобаварского района Харькова утверждают, что они не организовывали концерт.

С 28 сентября Харьков находится в "оранжевой" зоне ограничений.

По состоянию на 7 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 239 337 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 4753 – за последние сутки. Скончались 4597 пациентов с COVID-19, выздоровели 105 970.

Степанов сообщил, что накануне в Украине было сделано рекордное количество тестирований методом ПЦР.