В Украине сделали рекордное за сутки количество ПЦР-тестирований на COVID-19 – Минздрав

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за сутки в стране сделали почти 60 тыс. тестирований на коронавирус методами ПЦР и ИФА.

В Украине установлен рекорд по числу тестирований на коронавирус за сутки. Об этом 7 октября сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За предыдущие сутки у нас в общей сложности было сделано 59 189 тестирований, из них 32 376 исследований – методом ПЦР, а также 26 813 исследований – методом ИФА. Это рекордное количество тестов ПЦР за время эпидемии", – сказал он.

Министр отметил, что тестирований делается все еще недостаточно, исходя из нынешнего количества заболевших и динамики распространения коронавирусной болезни.

"Мы и далее [количество тестирований] увеличиваем, мы и далее завозим, устанавливаем соответствующее оборудование", – объяснил Степанов.

Он подчеркнул, что в апреле в Украине делали 200 ПЦР-тестирований в сутки, а сейчас их более 32 тыс.

По данным министра, на 7 октября "напряженная ситуация" с тестированиями наблюдается в Донецкой, Харьковской и Одесской областях. В эти регионы перебрасывают мощности из других областей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 239 337 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 4753 – за последние сутки. Скончались 4597 пациентов с COVID-19, выздоровели 105 970.