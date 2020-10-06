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Разумков рассказал, сколько нардепов болеют COVID-19

52 народных депутата или переболели, или сейчас болеют коронавирусной инфекцией, но Верховная Рада не ушла на карантин. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Разумков пояснил вспышку COVID-19 в Раде спецификой работы нардепов
Разумков пояснил вспышку COVID-19 в Раде спецификой работы нардепов
Фото: radiosvoboda.org

К вечеру 6 октября коронавирусной инфекцией болеют 22 депутата Верховной Рады, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"22 народных депутата Украины находятся на больничном с подтвержденным COVID-19. Всего 52 человека за весь этот промежуток времени или переболели, или, к сожалению, болеют сейчас", – сказал он.

По словам Разумкова, это высокий показатель, он вызван тем, что нардепы много общаются с избирателями. "Профессия накладывает отпечаток", – констатировал спикер.

Рада не уходит на карантин, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции, подчеркнул он.

В конце августа Разумков говорил, что в парламенте COVID-19 подтвердили у 23 депутатов.

После этого о своем инфицировании сообщали внефракционный народный депутат Муса Магомедов, глава партии "Голос" и нардеп Кира Рудик, народные депутаты от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и Яна Зинкевич, представитель "Слуги народа" Жан Беленюк, лидер группы "За майбутнє" Игорь Палица, представитель группы "Довіра" Максим Ефимов. В сентябре COVID-19 переболели также лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко и нардеп из этой фракции Иван Крулько.

Из-за вспышки в октябре намечено только одно пленарное заседание Рады; все остальное время депутаты собираются работать в комитетах.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Дмитрий Разумков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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