COVID-19 обнаружили еще у двух вратарей футбольной сборной Украины, перед матчем с чемпионами мира остался один

Коронавирусную инфекцию подтвердили у вратарей сборной Украины Андрея Лунина и Юрия Панькива, которого довызывали в связи с выявлением COVID-19 еще у одного сборника, Андрея Пятова.

Еще у двух вратарей национальной сборной Украины по футболу выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 6 октября проинформировала со ссылкой на пресс-атташе команды Александра Гливинского Украинская ассоциация футбола.

"Результаты ПЦР-тестов, которые вчера вечером были взяты у игроков сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 у трех представителей национальной команды – голкиперов Андрея Лунина [из мадридского "Реала"] и Юрия Панькива [из "Александрии" Кировоградской области], а также шеф-повара "сине-желтых" Любомира Тошича. У остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные", – говорится в сообщении.

Все трое инфицированных находятся в изоляции в номерах отеля Hyatt Regency Chantilly во французском муниципалитете Виней-Сен-Фирмен. В этом городе украинская сборная остановилась перед товарищеским матчем с французской сборной, которая является действующим чемпионом мира.

Перед поединком Франция – Украина, который запланирован на 7 октября, в распоряжении главного тренера украинской команды Андрея Шевченко есть лишь один вратарь, отметил в Twitter журналист Игорь Бурбас.

У збірної України на матч із Францією залишається лише один голкіпер. Адже тести Луніна і Паньківа на COVID-19, на жаль, дали позитивний результат. — Igor Burbas (@iburbas) October 6, 2020

В составе сборной Украины есть еще голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан.

Панькив был вызван в сборную дополнительно, после выявления коронавирусной инфекции у голкипера донецкого "Шахтера" Андрея Пятова.

На 10 октября запланирован матч Украина – Германия в рамках Лиги наций, а 13 октября украинские футболисты в той же Лиге наций должны сыграть со сборной Испании.

По состоянию на 6 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 234 584 случая коронавирусной инфекции, из них 4348 – за последние сутки. Скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровел 103 401.