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Скончался украинский академик Ярослав Олейник, у него был COVID-19

Профессор Ярослав Олейник, о смерти которого стало известно 5 октября, был деканом географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Олейнику было 67 лет
Олейнику было 67 лет
Фото: geo.univ.kiev.ua

От коронавируса скончался академик Национальной академии педагогических наук (НАПН) Украины профессор Ярослав Олейник. Об этом 5 октября сообщил в Facebook президент академии Василий Кремень.

"Только что стало известно о смерти академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Олейника Ярослава Богдановича. Причина смерти – коронавирус", – написал он.

Кремень отметил, что академик "был примером для всех, с кем он общался".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2415420082096739&id=100008863111222

Информацию о смерти профессора подтвердили также на географическом факультете КНУ имени Тараса Шевченко.

Ярослав Олейник родился 12 декабря 1952 года в Тернопольской области. Был автором почти 500 научных работ, исследовал теорию и методологию географической науки, географические основы охраны окружающей среды, территориальную и комплексно-пропорциональную организацию экономики.

На 6 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 234 584 случая коронавирусной инфекции, из них 4348 – за последние сутки. Скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровел 103 401.

Теги: смерть, КНУ, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Василий Кремень, коронавирус
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