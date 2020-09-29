Скончался известный российский актер – звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра

Российский актер Никита Логинов умер от сердечного приступа.

Логинову было 56 лет Фото: Театр "ОКОЛО дома Станиславского" / Facebook

Российский актер Никита Логинов скончался 27 сентября. Об этом сообщили на официальной странице театра "Около дома Станиславского" в Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаем о скоропостижной смерти от сердечного приступа артиста нашего театра Никиты Логинова. Почти 40 лет своей жизни он посвятил театру "Около". Никита был талантлив на сцене, он был замечательным товарищем для всех нас. В небольшом театре у каждого свое место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту, тем большую, что это явилось абсолютной неожиданностью", – говорится в посте.

По информации телеканала РЕН ТВ, Логинову стало плохо при выходе из театра. Приехавшая скорая помощь уже ничем не смогла помочь актеру.

Покойному было 56 лет.

Никита Логинов наиболее известен по фильмам "Антикиллер" и "ДМБ".