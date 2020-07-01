Умер актер фильмов "Большая перемена" и "Жестокий романс"

Российский актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет.

Российский кинопродюсер Ирина Хонда, жена актера Виктора Проскурина, сообщила в Facebook о смерти супруга.

Дорогие мои, любимые! 30 июня умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом... Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все. Твоя Хонда", – написала она.

Актеру было 68 лет.

Виктор Проскурин наиболее известен по ролям Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена", Вожеватова в "Жестоком романсе", капитана погранвойск КГБ СССР Блинова в картине "Выйти замуж за капитана", Германа в "Пиковой даме", Новикова в "Военно-полевом романе".

Проскурин в середине 1990-х годов попал в автомобильную аварию. После полученной травмы ноги он несколько лет ходил с тростью.