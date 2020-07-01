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01 июля, 2020
 
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Умер актер фильмов "Большая перемена" и "Жестокий романс"

Российский актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет.

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Проскурин скончался 30 июня
Проскурин скончался 30 июня
Фото: Irina Honda / Facebook

Российский кинопродюсер Ирина Хонда, жена актера Виктора Проскурина, сообщила в Facebook о смерти супруга.

Дорогие мои, любимые! 30 июня умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом... Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все. Твоя Хонда", – написала она.

https://www.facebook.com/hondairina/posts/10213642871945013

Актеру было 68 лет.

Виктор Проскурин наиболее известен по ролям Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена", Вожеватова в "Жестоком романсе", капитана погранвойск КГБ СССР Блинова в картине "Выйти замуж за капитана", Германа в "Пиковой даме", Новикова в "Военно-полевом романе".

Проскурин в середине 1990-х годов попал в автомобильную аварию. После полученной травмы ноги он несколько лет ходил с тростью. 

Теги: смерть, фильм, актер, Виктор Проскурин
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