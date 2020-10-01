Скончался известный форвард "Шахтера"

На 49-м году жизни умер известный в прошлом футболист Сергей Ателькин, занимающий восьмое место в списке бомбардиров донецкого "Шахтера" всех времен.

1 октября умер известный в недавнем прошлом футболист "Шахтера" и сборной Украины Сергей Ателькин, сообщил официальный сайт донецкого клуба.

С 1990-го по 1996-й и с 1999-го по 2002 год Ателькин забил 82 мяча в 265 матчах за "Шахтер", с этим показателем он находится на восьмом месте среди лучших бомбардиров в истории клуба. Форвард трижды забивал решающие мячи в финалах Кубка Украины.

Также Ателькин поиграл за рубежом – в Италии и Португалии. За сборную Украины провел две игры.

Сайт Football.ua пишет, что у 48-летнего экс-футболиста были проблемы с сердцем.