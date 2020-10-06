Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19

Украина и Европейский союз договорились сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ЕС и Украины, сделанном по итогам саммита и опубликованном на сайте Европейского совета.
"ЕС и Украина вместе борются с коронавирусом и его последствиями, которые представляют собой беспрецедентную проблему для систем здравоохранения и экономики как государств-членов, так и Украины. Мы подчеркнули важность повышения нашей готовности и потенциала реагирования, свободного, прозрачного и оперативного обмена информацией и улучшения международных ответных мер, в том числе через соответствующие международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранение, с учетом уроков, извлеченных из текущих глобальных ответных мер", – говорится в заявлении.
Авторы заявления также говорят о готовности сотрудничать, чтобы сделать доступ к будущей вакцине против COVID-19 "глобальным общим благом по доступным ценам".
"Пакет поддержки в размере €190 млн и программа макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд, которые ЕС мобилизовал для Украины для борьбы с пандемией COVID-19 и ее социально-экономическими последствиями выходят далеко за рамки того, что предоставил любой другой партнер. Мы отметили признательность украинского руководства и граждан за оказанную помощь", – добавили в Евросовете.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 6 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 234 584 случая коронавирусной инфекции, из них 4348 – за последние сутки. Скончалось 4520 пациентов с COVID-19, выздоровел 103 401.