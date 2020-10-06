Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19

В Европейском союзе отметили важность свободного, прозрачного и оперативного обмена информацией с Украиной для борьбы с пандемией COVID-19.

31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях Фото: depositphotos.com

Украина и Европейский союз договорились сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ЕС и Украины, сделанном по итогам саммита и опубликованном на сайте Европейского совета.

"ЕС и Украина вместе борются с коронавирусом и его последствиями, которые представляют собой беспрецедентную проблему для систем здравоохранения и экономики как государств-членов, так и Украины. Мы подчеркнули важность повышения нашей готовности и потенциала реагирования, свободного, прозрачного и оперативного обмена информацией и улучшения международных ответных мер, в том числе через соответствующие международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранение, с учетом уроков, извлеченных из текущих глобальных ответных мер", – говорится в заявлении.

Авторы заявления также говорят о готовности сотрудничать, чтобы сделать доступ к будущей вакцине против COVID-19 "глобальным общим благом по доступным ценам".

"Пакет поддержки в размере €190 млн и программа макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд, которые ЕС мобилизовал для Украины для борьбы с пандемией COVID-19 и ее социально-экономическими последствиями выходят далеко за рамки того, что предоставил любой другой партнер. Мы отметили признательность украинского руководства и граждан за оказанную помощь", – добавили в Евросовете.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях.