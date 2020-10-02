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Израильский доктор Качман: Эксперты в США под чудовищным давлением, чтобы до 3 ноября появилась вакцина от COVID-19 – Трамп пообещал сюрприз в октябре

Президент США Дональд Трамп хочет сделать изобретение вакцины от коронавируса в Америке частью своей предвыборной кампании. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Евгений Качман.

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2 октября Трамп заявил, что болен COVID-19
2 октября Трамп заявил, что болен COVID-19
Фото: ЕРА

Ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Евгений Качман в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что эксперты в США, работающие над изобретением вакцины от COVID-19, находятся под чудовищным давлением.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет сделать открытие вакцины от коронавируса в Америке частью своей предвыборной кампании.

"Коронавирус превратился в центральную политическую тему, что мешает экспертам работать. Лучше всего это видно в США, когда администрация президента давит на федеральные агентства, которые занимаются политикой в области лекарств и вакцин. Люди работают там под чудовищным давлением, чтобы до 3 ноября появилась вакцина. Дональд Трамп пообещал сюрприз в октябре. Почему? Потому что президентские выборы. Это, без сомнения, мешает людям работать. У нас мы видим аналогичную картину. Идет политическая торговля за счет здоровья людей. Религиозные партии не дают закрыть синагоги и запретить массовые собрания. А люди на праздники собираются сотнями тысяч!" – отметил инфеционист.

Израильский доктор Качман: И ваши, и наши богачи купили себе ИВЛ и успокоились. Но врачей и медсестер негде купить. Читайте полную версию интервью

Американская вакцина еще не одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Трамп 15 сентября допустил, что вакцину одобрят в ближайший месяц, и заявил о своей роли в ускорении процесса ее создания. Кампания по вакцинации в США начнется в середине октября, ожидает Трамп.

Американские ученые и эксперты в области здравоохранения выражали обеспокоенность тем, что Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно изготовило вакцину к выборам президента с целью повысить его шансы на переизбрание.

На данный момент в США проходят крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин в компаниях Moderna, Pfizer Inc. и AstraZeneca.

Сейчас в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

2 октября Трамп сообщил, что у него и первой леди Мелании подтвержден COVID-19. По словам президента, они с супругой намерены самоизолироваться. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс.

Теги: США, Дональд Трамп, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Евгений Качман
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