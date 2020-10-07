Глава "Ощадбанка" заболел COVID-19

Из-за коронавирусной болезни COVID-19 глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный будет выполнять свои обязанности дистанционно.

Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный сообщил, что заболел COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"4753 – новый антирекорд. К сожалению, я стал частью этой печальной статистики, вечером получил результы теста на COVID 19 – обнаружен", – сообщил Пышный.

Он отметил, что банк будет работать в обычном режиме, на операционную деятельность учреждения лечение его главы никак не повлияет.

"Буду решать вопросы дистанционно. На этот случай у банка есть соответствующий протокол. Кроме этого протокола, я буду придерживаться установок по лечению", – добавил глава "Ощадбанка".

"Ощадбанк" был основан в 1991 году. С 2014 года его возглавлял Пышный.

В августе 2019 года наблюдательный совет "Ощадбанка" решил продлить контракт с Пышным на пять лет. Его полномочия закончатся 2 ноября, а с 3 ноября эту должность займет глава правления "Пиреус Банка" Сергей Наумов.