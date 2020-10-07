Борислав Береза победил COVID-19

Кандидат в мэры Киева и глава "Эко Партии Березы" Борислав Береза рассказал об отрицательном результате теста COVID-19. Он все еще чувствует слабость и одышку.

Кандидат в мэры Киева и глава "Эко Партии Березы" Борислав Береза получил отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом он сообщил 7 октября у себя в Facebook.

"Утро началось с хороших новостей. Тест показал отсутствие коронавируса. Есть еще слабость, одышка, быстрая утомляемость. Но это последствия, которые исчезнут чуть позже", – написал Береза и прикрепил к посту копию результатов теста.

Береза поблагодарил за лечение своего друга, израильского врача Бориса Бриля. Он рекомендует соблюдать меры безопасности, не игнорировать ношение масок, использовать санитайзеры, а также соблюдать гигиену и социальную дистанцию.

28 сентября Береза сообщил, что заболел COVID-19. Он ушел на самоизоляцию вместе с семьей. Во время болезни он говорил, что будет участвовать в предвыборной кампании дистанционно.

По состоянию на утро 7 октября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составило 239 337, из них умерли 4597, а 105 970 выздоровели. Продолжают болеть 128 770 пациентов

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.