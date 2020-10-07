Эпидемия COVID-19. В Донецкой и Луганской областях заполнены почти 90% больничных коек

В Украине, по данным Минздрава, остается только один регион, эпидемические показатели которого позволяют ослаблять карантин.

Меньше всего коек занято в Херсонской области Фото: ЕРА

В Украине в больницах, предусмотренных для борьбы с коронавирусной инфекцией, больше всего коек в процентном соотношении занято в Луганской и Донецкой областях. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 7 октября Министерством здравоохранения.

По состоянию на 6 октября в Луганской области (на подконтрольной территории) больными с коронавирусной инфекцией и пациентами с подозрением на COVID-19 было занято 89% коек из общего числа в 219; в больницах на не оккупированной территории Донецкой области – 88,4% из 1028 коек.

Также высокие показатели по заполненности мест в больницах первой волны зафиксированы в Одесской области (78%) и Киеве (76,3%).

Самая низкая заполненность, по данным Минздрава, наблюдается в Херсонской области – 26,6%.

Эпидемические показатели позволяют ослабить карантинные ограничения только в одном из 25 регионов Украины – Кировоградской области.

По состоянию на 7 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 239 337 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 4753 – за последние сутки. Скончались 4597 пациентов с COVID-19, выздоровели 105 970. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что накануне в Украине было сделано рекордное количество тестирований методом ПЦР.