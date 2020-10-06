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Борислав Береза представил список своей партии

Кандидат в мэры Киева и глава "Эко Партии Березы" Борислав Береза считает преимуществом кандидатов в депутаты Киевсовета от своей партии их честность и отсутствие связей с застройщиками.

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Борислав Береза: "Эко Партия Березы" победила в апелляции и отвоевала свое право на участие в выборах в Киевсовет
Борислав Береза: "Эко Партия Березы" победила в апелляции и отвоевала свое право на участие в выборах в Киевсовет
Фото: Borislav Bereza / Facebook

Кандидат в мэры Киева Борислав Береза представил состав своей политической силы – "Эко Партии Березы". Политик написал в Facebook, что преимуществом кандидатов в депутаты Киевсовета от своей партии считает их честность и то, что ни один член "Эко Партии Березы" не связан с застройщиками.

"Несмотря на попытки оппонентов снять нас с выборов, "Эко Партия Березы" победила в апелляции и отвоевала свое право на участие в выборах в Киевсовет. Поэтому предлагаю ознакомиться с нашей программой и хочу представить нашу команду – амбициозную, честную, без связей с застройщиками", – заявил он.

В состав "Эко Партии Березы" вошли:

1. Борислав Береза – политик, общественный деятель, народный депутат Украины VIII созыва.
2. Анна Мищенко – преподаватель, общественная активистка, автор проекта "Зависимость. Социальный диалог".
3. Александр Стаховский – кандидат медицинских наук, хирург, работает в Национальном институте рака.
4. Ирина Вратарева – сценарист, продюсер, занимается благотворительностью.
5. Юрий Гераскин – инженер-энергетик, конструктор.
6. Олег Арсеенко – эколог, автор и руководитель программы антикризисного развития "Мир, которому мы нужны".
7. Виктория Шусть – общественный деятель, член комиссии общественного совета Дарницкого района, волонтер.
8. Александр Глущенко – медиаэксперт, член правления Интернет-ассоциации Украины.
9. Юлия Ткаченко – предприниматель.
10. Петр Шарафетдинов – эксперт по вопросам строительства.
11. Роман Кондрачук – предприниматель.
12. Мария Близнюк – экономист, основатель и председатель ОО "Левый берег Днепра".
13. Григорий Хамчук – предприниматель, ветеран АТО.
14. Татьяна Давыденко – предприниматель.
15. Александр Грипас – предприниматель, юрист.
16. Павел Лысенко – эксперт по вопросам инфраструктуры и транспорта.
17. Александра Булава – общественная активистка, защитница прав матерей и детей.
18. Геннадий Коваленко – глава Союза участников боевых действий АТО и ООС Соломенского района города Киева.
19. Вероника Гераймович – предприниматель, юрист.
20. Виктор Марченко – предприниматель.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5123063991052999

О решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы и планах "Эко Партии Березы" идти на выборы в Киевсовет Береза сообщил в августе.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

28 сентября он сообщил, что заболел COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции вместе с семьей. Политик добавил, что продолжит участвовать в предвыборной кампании, но теперь дистанционно.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Борислав Береза, Киевсовет, местные выборы, партия, Эко Партия Березы
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