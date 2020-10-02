Борислав Береза: Мы выиграли суд – нас не смогли снять с выборов

Окружной административный суд Киева не удовлетворил иск в отношении кандидата в мэры Борислава Березы и "Эко Партии Березы" – политическую силу вместе с ее лидером пытались не допустить к участию в местных выборах в столице. Поводом стало то, что денежный залог за участие в выборах был оплачен якобы не со счета Киевской партийной организации, а со счетов всеукраинской. Однако доказать это в суде истцам не удалось, написал Борислав Береза в своем Telegram-канале “Березовый сок”.
“Суд по снятию меня и моей партии с выборов закончился. Мы выиграли – нас не смогли снять с выборов. Напоминаю, что этот иск подал некий Олег Горбачев. Это один из мелких клерков Госэкоинспекции, приближенный к бывшему руководителю этой структуры Егору Фирсову. Ранее Фирсов был главой УДАРа в Донецке, а теперь неожиданно решил, что ему пора поучаствовать в выборах мэра Киева”, – сообщил Береза.
Истец заявил о намерении оспаривать решение суда, а также потребовал отдельным решением вынести постановление НБУ о проверке банка, который открыл счет "Эко Партии Березы". Речь идет о государственном "Укрэксимбанке".
О решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы и планах "Эко Партии Березы" идти на выборы в Киевсовет Береза сообщил в августе.
18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.