Борислав Береза: Мы выиграли суд – нас не смогли снять с выборов

Накануне лидер "Эко Партии Березы" Борислав Береза сообщил, что его политическую силу пытаются через суд не допустить к выборам мэра Киева и депутатов Киевского горсовета из-за якобы нарушений при перечислении залога.

Борислав Береза: Напоминаю, что этот иск подал некий Олег Горбачев. Это один из мелких клерков Госэкоинспекции, приближенный к бывшему руководителю этой структуры Егору Фирсову Фото: slovoidilo.ua

Окружной административный суд Киева не удовлетворил иск в отношении кандидата в мэры Борислава Березы и "Эко Партии Березы" – политическую силу вместе с ее лидером пытались не допустить к участию в местных выборах в столице. Поводом стало то, что денежный залог за участие в выборах был оплачен якобы не со счета Киевской партийной организации, а со счетов всеукраинской. Однако доказать это в суде истцам не удалось, написал Борислав Береза в своем Telegram-канале “Березовый сок”.

“Суд по снятию меня и моей партии с выборов закончился. Мы выиграли – нас не смогли снять с выборов. Напоминаю, что этот иск подал некий Олег Горбачев. Это один из мелких клерков Госэкоинспекции, приближенный к бывшему руководителю этой структуры Егору Фирсову. Ранее Фирсов был главой УДАРа в Донецке, а теперь неожиданно решил, что ему пора поучаствовать в выборах мэра Киева”, – сообщил Береза.

Истец заявил о намерении оспаривать решение суда, а также потребовал отдельным решением вынести постановление НБУ о проверке банка, который открыл счет "Эко Партии Березы". Речь идет о государственном "Укрэксимбанке".